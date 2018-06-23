«Яблоко» может остаться без своего кандидата на выборах мэра Москвы
Контрольно-ревизионная комиссия партии приостановила решение конференции московского отделения
о выдвижении Сергея Митрохина в мэры. КРК выявила ряд нарушений, допущенных на конференции 22 июня. Среди них — отказ признать полномочия 14 новых делегатов, и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина вопреки решению исполкома Бюро. Вопрос о правомерности решений конференции Бюро «Яблока» примет в понедельник. Сам Митрохин уже сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prusol 23 июня 2018 | 23:08
Они что, даже внутри собственной партии не могут вести себя достойно?
patrikk_1 23 июня 2018 | 23:16
Контрольно-ревизионная комиссия партии приостановила решение конференции московского отделения о выдвижении Сергея Митрохина в мэры...
Я же вам говорю, из всей околополической московской тусовки, партия "Единая Россия" и президент В.Путин - самые порядочные и ответственные люди, при всех к ним претензиях - они самые хорошие.
gordy 23 июня 2018 | 23:21
"Сам Митрохин уже сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом."
Смеху подобно?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 23:31
patrikk_1: Ну, здравствуйте, я ваша тетя...
Более того, никто и никогда не знал честнее и порядочнее члена партии "Жуликов и Воров".....Именно из-за порядочности , но противляясь гомосексуальному насилию, вышел из этой партии Владимир Владимирович Путин. Не смог смотреть на гомосексуальное и педофильное лобби. Именно поэтому и , в знак протеста, ВВП целовал маленьких мальчиков ниже их пупка.....
patrikk_1 23 июня 2018 | 23:36
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Ну тебе-то легче всего, голосуй за блок Петра Порошенко и будет всем счастье.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 23:35
patrikk_1: Кстати, Патрикеевна, а как ты прокомментируешь 12-ти часовую аудиенцию у Путина трех двенадцатилетних победителей легкоатлетической олимпиады....Ну , как так-то...Что Путин делал с тремя мальчиками столько времени? Патриотизму учил?
patrikk_1 23 июня 2018 | 23:40
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Это мульку тебе Антон Геращенко в постели рассказал, при личном свидании?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 23:44
patrikk_1: Каку таку мульку? Патрикеевна, ты никак не видела, как престарелый плешивый педофил задрал мальчику футболку и, не стесняясь никого, облобызал невинному ребенку животик...А если б там народа не было? Страшно подумать -чего могло случиться!!!!
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 23:50
patrikk_1: Не тянешь....Скажи, чтоб тебя поменяли.......Уволят ведь тебя, бедолагу-"Патрики" не так отвечают...
lin_sya 23 июня 2018 | 23:44
patrikk_1: "... партия "Единая Россия" и президент В.Путин - самые порядочные и ответственные люди, при всех к ним претензиях - они самые хорошие."
Не может быть такого, Патрик. Невозможно быть хуже гэбэшника, любая мразь лучше.
patrikk_1 23 июня 2018 | 23:57
lin_sya:
Это для кого как. Вот для проамериканской русофобской публики, кгбшники - это кровные противники, солдаты оккупационных войск, главные антагонисты, ненавистное препятствие в деле уничтожения России, а для меня, наши сотрудники спецслужб - это защитники Родины.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 24 июня 2018 | 00:20
patrikk_1: Говорю ж-не тянешь! Ну не твоё-уходи.....
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 24 июня 2018 | 00:24
patrikk_1: Тебе, как начинающему -зря за "Патрика" поручили работать...Никак все в запое? Премию вам там, на "Оптиков" дали что ли? Хотя -за что?
lion64__2 23 июня 2018 | 23:18
граждане либерасты, попросите чтобы вас в полном составе добровольно отправили за решётку.
komandarm____68 23 июня 2018 | 23:24
Не похоже ли это на возню червячков внутри сгнившего яблочка?
Впрочем, как и вся оппозицыя)
nata_roo 23 июня 2018 | 23:36
Хомячки должны быть довольны: Яблоко же - картонная кремлевская партия. Вот только не понятно, зачем потребовалось вводить их в заблуждение, когда еще две недели назад исполком бюро Яблока санировал Митро с концами и выдвинул вместо нее мадам Русакову...
parasuk_ 23 июня 2018 | 23:37
Яблоко это зеркало российской либеральной оппозиции - кучка лузеров и импотентов, снедаемых комплексом фюрера и наполеона
sparky 23 июня 2018 | 23:39
Спектакль сатиры в театре драмы.
Зрители плачут от смеха.
nata_roo 24 июня 2018 | 00:13
sparky: Здесь от горя плакать надо. Ведь почему Яблоко самолично выпилило Митро? Ну, вот за каким, объясните Вы мне, Яблоку сознательно выдвигать 4-го номера праймериз, намного менее проходного, чем Митро? Наверняка была "просьба" из Кремля, чтобы Митро не отсвечивал, чтобы на его фоне не смотрелись также бледно еще парочка (теперь уже основных) квази-оппонентов Семенычу - Гудок с Яшиным. Т.е. Кремль системно, шаг за шагом, втаптывает хомячков в грязь, понижая приказным порядком планку их притязаний - это первое и делая действие под названием легитимация выборов ненужным - это второе. Первым шагом был отказ Алеши от участия в олене-выборах, и, следовательно, понижение уровня притязаний хомячков до вечных студентов Гудка и Яшина. Теперь, снятием Митро с выборов, Кремль тем самым возвеличивает фигуры Димусика и Ильюши до уровня "настоящих политиков". Хомячки ведутся и с восторгом снижают уровень хотя бы квзи-оппозиционности т.н. "выборов", хотя хомячкам было бы ВЫГОДНО участие Митро...
sparky 24 июня 2018 | 00:20
nata_roo: Натусик, сходи еще разок к психиатру.
nata_roo 24 июня 2018 | 00:32
sparky: Спасибо за еще одну наглядную демонстрацию того, что хомячки годятся разве что на то, чтобы славить Алешу и ни на что более... Слава НАВАЛЬНОМУ! ТАК победим!!!
symphony 23 июня 2018 | 23:41
Всегда голосовала за "Яблоко". А сейчас, к сожалению, видим,как "Яблоко" уходит со сцены.
patrikk_1 23 июня 2018 | 23:49
symphony:
И о чём это говорит, что таким "прозорливым" избирателям как российские либералы, лучше вообще не ходить на выборы, а каждый раз объявлять бойкот?
ura_russians 23 июня 2018 | 23:55
symphony: Всегда голосовала за "Яблоко". А сейчас, к сожалению, видим,как "Яблоко" уходит со сцены.
—-
а что не так?
вы поумнели или вместо яблока появилась груша?
шизанутые недоумки не могут выбрать главного, как обычно.
так же было в 2011м с выборами в ксо.