«Яблоко» может остаться без своего кандидата на выборах мэра Москвы

Контрольно-ревизионная комиссия партии приостановила решение конференции московского отделения

о выдвижении Сергея Митрохина в мэры. КРК выявила ряд нарушений, допущенных на конференции 22 июня. Среди них — отказ признать полномочия 14 новых делегатов, и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина вопреки решению исполкома Бюро. Вопрос о правомерности решений конференции Бюро «Яблока» примет в понедельник. Сам Митрохин уже сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом.