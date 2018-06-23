Более десяти деревьев повалены на севере Москвы в результате сильного ветра
Как передает РИА, его скорость достигала 18 метров в секунду. Повреждены три легковых автомобиля. Сильный ливень привел к подтоплению нескольких участков на четырех улицах столицы.
Комментарии1
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o_smirnov 23 июня 2018 | 23:44
Деревья-то повалены, зато кремлёвский бурьян выстоял!