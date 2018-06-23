Пятнадцать человек пострадали при столкновении плавучего кафе с опорой автомобильного моста в Барнауле

Как передает РИА, плавучее кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи следовало по Оби, на нем находились 120 человек. В результате ураганного ветра теплоход столкнулся с опорой автомобильного моста. Ранее сообщалось, что во время непогоды в центре Барнаула упал строительный кран. Погиб рабочий. По словам очевидцев, в городе повалены множество деревьев и рекламных щитов. У общественного транспорта «ветром отрывало двери»; в соцсетях появились фотографии перевернувшихся грузовиков. Местные жители сообщают в соцсетях об отключении света и воды в нескольких районах города.