На Чемпионате мира по футболу сборные Мексики и Бельгии одержали свои вторые победы

Сборная Бельгии в матче с командой Туниса вновь продемонстрировала свою атакующую мощь. В ворота Орлов Карфагена влетело пять мячей. Но и африканцы не отсиживались в обороне, покуда были силы. В итоге 5-2 в пользу бельгийских футболистов. Самый результативный пока матч Чемпионата мира. И самый зрелищный, не смотря на разницу в классе команд. Добавлю, что Ромелу Лукаку, дважды поразив ворота Туниса, догнал в споре лучших бомбардиров Криштиану Роналду из Португалии. Теперь у обоих снайперов – по 4 забитых мяча.

В другом матче Мексиканцы доказали, что победа над командой Германии была отнюдь не случайной. Сегодня со счетом 2-1 были повержены футболисты Южной Кореи. Причем гол престижа азиаты смогли забить лишь в добавленное арбитром время.

В эти минуты проходит заключительный матч дня. В игре сборных Германии и Швеции после первого тайма счет 1:1.

Сборная России прилетела в Самару на матч с командой Уругвая 25 июня. Как сообщает пресс-служба сборной, на матч с уругвайцами прибыли 22 футболиста, Алан Дзагоев, который восстанавливается после травмы, остался в Москве. После двух туров у россиян и уругвайцев по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.