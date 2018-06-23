Выборы президента Турции могут не ограничиться одним туром
Таковы результаты соцопросов, а они всегда показывают довольно точный прогноз. Об этом «Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. В случае второго тура вся оппозиция будет голосовать за Мухаррема Индже, и у него будет много шансов на победу, добавил Камбуроглу.
Комментарии3
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fresh_breeze 23 июня 2018 | 22:11
"В случае второго тура вся оппозиция будет голосовать за Мухаррема Индже"
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Оппозиция? Много шансов на победу? Без майдана??? Да кто ж в такое поверит?
proxozhij 23 июня 2018 | 22:31
Синьор Помидор?
stebinmaku 23 июня 2018 | 22:46
Выборы президента Турции могут не ограничиться одним турком