Выборы президента Турции могут не ограничиться одним туром

Таковы результаты соцопросов, а они всегда показывают довольно точный прогноз. Об этом «Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. В случае второго тура вся оппозиция будет голосовать за Мухаррема Индже, и у него будет много шансов на победу, добавил Камбуроглу.