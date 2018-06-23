Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости Белоруссии
Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил на YouTube. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал Лукашенко. В какое государство может войти Белоруссия, Лукашенко не уточнил.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 23 июня 2018 | 22:16
Родиной торгует, поганец! Белорусам впору насторожиться.....
ura_russians 23 июня 2018 | 22:23
odobryam_s:
кто такие белорусы и зачем они нужны бандеровцам?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 22:47
Этот престарелый петух решил бульбашей под Пвутинскую мафию отдать? Старый пидар чует свой конец? Бульбаши!!!! Вам в крепость" надо? Не наелись? Гоните этого ублюдка ссаными вениками!!!!
pulalala 23 июня 2018 | 22:38
odobryam_s:
Вовочка сигнал получил.
Так что проблемы начнутся уже ЗАВТРА.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 22:50
pulalala: Либо новость-"фейк"-ньюс....Но , если правда, что вряд ли, то надо Лукашенко подвесить на его кишках!!!
igorrrpadlowitchs 23 июня 2018 | 22:43
odobryam_s: и кто же эти экономические проблемы создал в стране? Марсиане или президент- колхозник, который уже 20 лет правит этой страной?
nitsahon 23 июня 2018 | 22:18
и к кому же наши белорусские друзья решат присоединиться? К Польше или к Литве?
Хотя Лука может продать кусок родины, чтобы сохранить себе остальное(в случае серьзных проблем с экономикой)...
ura_russians 23 июня 2018 | 22:26
nitsahon:
какое население в литве и какое в белоруссии?
это будет не присоединение, а захват литвы.
ес пособия платить перестанет
ebze 23 июня 2018 | 22:27
nitsahon: а он только и делает, что торгуется, на протяжении всего своего правления. То с Европы «срубит», то с России. Или вы настолько наивны, что лука присоединит Белоруссию к какому нибудь государству, чтобы в итоге потерять свое влияние?))) щас у Европы выклянчат чего-либо, а потом опять за Россию возьмётся. Ничего нового.
krestianin_067rus Михаил Никитин 23 июня 2018 | 22:24
Давайте к нам! :)) от союзного государства к государственному Союзу! Ура, трвприщи! :(( жили же вместе...
delovoy_podolsk 23 июня 2018 | 22:27
Лукашенко увидел красные огоньки в глазах Путина и понял, перед ним Терминатор, посланный из 1979 года, цель которого - восстановить СССР. Ему стало страшно, он засуетился...
student_ru_ru 23 июня 2018 | 22:33
Русско-украинская и русско-белорусская войны начала 21-го века.
mitja_76 23 июня 2018 | 22:38
И как это понимать?
В смысле "агенты Госдепа готовят в Белоруссии антиконституционный неонацистский переворот (по украинскому варианту)", или в смысле "Путин готовит агрессию против Белоруссии (по украинскому варианту)"?
pulalala 23 июня 2018 | 22:46
Коню понятно, что Луке не отсидеться рядом с "братским" русским.
После :
Приднестровья (Молдова)
Абхазии и Осетии (Грузия)
Крыма и Донбасса (Украина)
придется и батьке поделиться землицей с кровожадным братцем.
Первым будет Могилев. А дальше - по списку.