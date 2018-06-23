Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости Белоруссии

Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил на YouTube. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал Лукашенко. В какое государство может войти Белоруссия, Лукашенко не уточнил.