Дмитрий Гудков избран на пост председателя партии Гражданская инициатива
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый на пост председателя новой Партии перемен, сказал, что организация станет социальным лифтом для политически активных людей. Гудков также назвал «злом» муниципальный фильтр на выборах мэра, но отметил, что попробует убедить депутатов помочь ему преодолеть эту преграду.
Комментарии4
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shlevet 23 июня 2018 | 22:10
Так "ГрИн" или "ПарПер" - ?
kotvinder2 23 июня 2018 | 22:24
shlevet: Донатики бывшему депутату Госдумы не требуются, папаша банкет оплотит. Хайп даешь!!!
viktor_lapin 23 июня 2018 | 22:31
Партия перемен... Не путали бы народ, назвали бы сразу "Рога и копыта". Не успев избраться, зиц-председатель Гудков мухой кинулся "поддерживать" Сенцова в надежде, что он, воодушевленный "поддержкой", помрет с голодухи. Тогда уж Рога и копыта повоняют!
prusol 23 июня 2018 | 22:34
Поздравления Диме!