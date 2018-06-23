Дмитрий Гудков избран на пост председателя партии Гражданская инициатива

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый на пост председателя новой Партии перемен, сказал, что организация станет социальным лифтом для политически активных людей. Гудков также назвал «злом» муниципальный фильтр на выборах мэра, но отметил, что попробует убедить депутатов помочь ему преодолеть эту преграду.