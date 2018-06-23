Из-за ураганного ветра почти  160 пассажиров были эвакуированы с  прогулочной баржи на Оби в Барнауле

Судно отнесло к противоположному берегу, там оно село на мель. Как сообщили ИФ в мэрии города, травмированы шесть человек, они доставлены в медицинские учреждения.

Около 9 вечера после 38-градусной жары на Барнаул обрушились штормовой ветер, гроза и ливень. На проспекте Ленина опрокинулся строительный кран, его стрела упала на линии электропередачи и легковой автомобиль. По данным регионального СК, крановщик погиб. Сообщается о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах и повреждении металлических рекламных конструкций. Из-за штормового ветра в Алтайском крае выведены из строя несколько подстанций, в результате без электричества остались жители 10 поселков.