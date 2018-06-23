Из-за ураганного ветра почти 160 пассажиров были эвакуированы с прогулочной баржи на Оби в Барнауле
Судно отнесло к противоположному берегу, там оно село на мель. Как сообщили ИФ в мэрии города, травмированы шесть человек, они доставлены в медицинские учреждения.
Около 9 вечера после 38-градусной жары на Барнаул обрушились штормовой ветер, гроза и ливень. На проспекте Ленина опрокинулся строительный кран, его стрела упала на линии электропередачи и легковой автомобиль. По данным регионального СК, крановщик погиб. Сообщается о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах и повреждении металлических рекламных конструкций. Из-за штормового ветра в Алтайском крае выведены из строя несколько подстанций, в результате без электричества остались жители 10 поселков.
Комментарии4
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pravdatut 23 июня 2018 | 22:08
На баржах делают прогулки??
ded64 23 июня 2018 | 22:15
pravdatut: что бы гнилье не ржавело у берега...
patrikk_1 23 июня 2018 | 22:38
Около 9 вечера после 38-градусной жары на Барнаул обрушились штормовой ветер, гроза и ливень. На проспекте Ленина опрокинулся строительный кран, его стрела упала на линии электропередачи и легковой автомобиль...
Навальный придёт, порядок наведёт.
sproter 23 июня 2018 | 22:16
Прогулочная баржа - это как? Есть аккомодейшн, но это точно не прогулочные суда.