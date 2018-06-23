В Сочи только что начался матч ЧМ по футболу между сборными Германии и Швеции
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Ранее Сборная Мексики одержала победу над Ю.Корей со счетом 2:1. А сборная Бельгии разгромила национальную команду Туниса со счетом 5:2.
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Счет пока не открыт.
Ранее Сборная Мексики одержала победу над Ю.Корей со счетом 2:1. А сборная Бельгии разгромила национальную команду Туниса со счетом 5:2.
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