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21:02, 23 июня 2018

Троим британским фанатам за нацистское приветствие в Волгограде запретили посещать игры ЧМ

Об этом сообщает «Скай ньюс» со ссылкой на британскую полицию. Речь идет об  инциденте, снятом на видео и выложенном в интернете. Один фанат получил запрет на посещение футбольных игр сроком на пять лет. Степень наказания двух других болельщиков пока не определена — это определит суд 26 июня. По сведениям телеканала, все трое уже покинули Россию и находятся на родине.

Комментарии

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shlevet 23 июня 2018 | 21:13

Надо было ещё и кастрировать их, чтобы не дай Бог от этих ублюдков никто не родился.
А уж тогда и отправлять обратно в Британию.
Примите назад своих ублюдков

patrikk_1 23 июня 2018 | 21:17

Троим британским фанатам за нацистское приветствие в Волгограде запретили посещать игры ЧМ...

По всем фронтам, притесняют "зигующих" сторонников жидоарийского фюрера А.Навального.

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