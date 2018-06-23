Троим британским фанатам за нацистское приветствие в Волгограде запретили посещать игры ЧМ...

Об этом сообщает «Скай ньюс» со ссылкой на британскую полицию. Речь идет об инциденте, снятом на видео и выложенном в интернете. Один фанат получил запрет на посещение футбольных игр сроком на пять лет. Степень наказания двух других болельщиков пока не определена — это определит суд 26 июня. По сведениям телеканала, все трое уже покинули Россию и находятся на родине.