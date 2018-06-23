В  штате Кентукки на винокуренном заводе обрушился склад

В момент происшествия в нем находилось 18 тыс. бочек с бурбоном. Как передает Bloomberg, пострадала, по меньшей мере, половина из них. Здание склада было построено в 1940-х годах. На оценку ущерба могут уйти дни или даже недели. Пострадавших нет, в момент обрушения на складе никого не было. Причины обрушения пока не установлены.