В штате Кентукки на винокуренном заводе обрушился склад
В момент происшествия в нем находилось 18 тыс. бочек с бурбоном. Как передает Bloomberg, пострадала, по меньшей мере, половина из них. Здание склада было построено в 1940-х годах. На оценку ущерба могут уйти дни или даже недели. Пострадавших нет, в момент обрушения на складе никого не было. Причины обрушения пока не установлены.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 23 июня 2018 | 21:04
Теперь Российцы будут пить фальсификат...
novyrusich 23 июня 2018 | 21:11
sasass: А раньшке они что пили?
В России половина виски поддельное.
----------
В Щелковском районе Московской области ликвидировано подпольное производство виски.
Цех располагался на территории заброшенного пионерского лагеря "Искра". Там находилась кустарная линия розлива, стеклотара, а также более 15 тысяч бутылок виски без маркировки. Все это было арестовано. Как сообщает "Интерфакс", проверку проводили сотрудники Росалкогольрегулирования при поддержке силовых структур.
В прошлом году из оборота было изъято 9 миллионов литров поддельного алкоголя.
patrikk_1 23 июня 2018 | 21:13
В момент происшествия в нем находилось 18 тыс. бочек с бурбоном, пострадала, по меньшей мере, половина из них....
Кто же такие новости, сообщает без подготовки? За это же и голову могу пробить?
https://www.youtube.com/watch?v=5dl0Om0RJDo
shlevet 23 июня 2018 | 21:16
Вместо того, чтобы бездумно санкционировать, лучше бы занялись коррупцией, проевшей насквозь американское общество и безопасностью строений.
А то "последняя надежда человечества" шибко похожа на дырявый таз
stebinmaku 23 июня 2018 | 21:20
Это был как раз тот бурбон, на который в Европе ещё не наложили таможенные пошлины. Теперь Ален Делон будет вынужден пить двойной одеколон..