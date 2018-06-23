Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости Белоруссии
Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил на YouTube. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал Лукашенко. В какое государство может войти Белоруссия, Лукашенко не уточнил.
Комментарии7
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navsegda 23 июня 2018 | 21:07
Лучше бы этот клоун рассказал кто виноват в хронических экономических проблемах Беларуси , может аннунаки
А вот в состав другого государства хрен получится , РФ не сможет посадитиь на сво
patrikk_1 23 июня 2018 | 21:09
Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости Белоруссии...
Это и дураку понятно, стань сейчас, к примеру, Америка в экономическом плане таким же говном как Украина или Грузия, то Канада и Мексика вернут все свои исконные территории, которые Штаты когда-то у них аннексированы.
twenty_two 23 июня 2018 | 21:22
patrikk_1: Россия в сторону дна, движется уверенно. Мультики с ракетами никого не впечатлили. По твоей логике, скоро окружающие захотят вернуть себе свои земли.
igorrrpadlowitchs 23 июня 2018 | 21:18
navsegda: старая песня про врагов вокруг- что в путинской россии , что в лукашенковсом белорусском колхозе! Только забывают колхозник и крыса сказать, что всё проблемы от их тупого правления!
odobryam_s 23 июня 2018 | 21:08
Ну вот и еще один пример того, что несменяемая власть приводит к краху.... Да перекрой батьке ничем не оправданное финансирование из российского бюджета - через неделю его на куски порвут благодарние белорусы! А еще через месяц никакой Белоруссии вообще не будет.....
igorrrpadlowitchs 23 июня 2018 | 21:20
odobryam_s: Беларусь будет, но уже без колхозника луки! И врядли, прйдёт к Росии - пример успешного развития Польши у всех белорусов перед глазами!
odobryam_s 23 июня 2018 | 21:22
igorrrpadlowitchs: Но перед концом этот поганец устроит торги по продаже страны! По сути он уже их устроил, сделав такое заявление!