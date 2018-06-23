Прогулочный теплоход «Барракуда» с пассажирами на борту попал в шторм на Оби в Барнауле

Как передает РИА, волной разбило стекло, несколько человек порезались. Всех пассажиров обеспечили спасательными жилетами. Само прогулочное судно село на мель. На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели. Как пострадавшие добирались до берега, не уточняется. Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран.