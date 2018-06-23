Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Договор рассчитан на три года. «Лос-Анджелес» является двукратным обладателем Кубка Стэнли
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Договор рассчитан на три года. «Лос-Анджелес» является двукратным обладателем Кубка Стэнли
Комментарии1
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sasass 23 июня 2018 | 21:00
Вот такие патриоты России и в Кремле сидят....