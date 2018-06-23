Главным арбитром на матч между Россией и Уругваем назначен сенегальский судья Маланг Дьедиу

Главным арбитром на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем назначен сенегальский судья Маланг Дьедиу. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Матч Россия — Уругвай пройдет 25 июня в Самаре (начало — 17:00). Наше команда в Самару уже прилетела. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.