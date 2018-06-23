Главным арбитром на матч между Россией и Уругваем назначен сенегальский судья Маланг Дьедиу
Главным арбитром на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем назначен сенегальский судья Маланг Дьедиу. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Матч Россия — Уругвай пройдет 25 июня в Самаре (начало — 17:00). Наше команда в Самару уже прилетела. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
Комментарии2
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danko_shwabra 23 июня 2018 | 20:40
Где данко1 спец в судьях?
sasass 23 июня 2018 | 21:02
Теперь свое поражение с бананами не закидаешь...)))