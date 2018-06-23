Три человека стали жертвами нападения неизвестных на футбольном поле на севере столицы Мексики

Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, стали жертвами нападения неизвестных на футбольном поле на севере столицы Мексики. По данным властей, по людям открыли огонь после того, как на поле закончилась игра. На месте происшествия было найдено более 20 гильз. Власти ведут поиск участников нападения. Сведения о возможных мотивах расправы пока не обнародованы.