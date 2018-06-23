Ряд болельщиков из Перу, чей самолет сел в Тюмени с неисправным двигателем, намерены потребовать компенсаций...

Об этом ИФ сообщили в посольстве Перу в Москве. В сообщении перуанской дипмиссии говорится, что никакого серьёзного ущерба здоровью пассажиров причинено не было, но некоторые готовятся подать жалобы на авиакомпанию ЮТЭЙР в связи с невыполнением требований безопасности. Кроме того, многие перуанские болельщики испытали неудобства из-за нарушения график трансфера.