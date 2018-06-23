Ряд болельщиков из Перу, чей самолет сел в Тюмени с неисправным двигателем, намерены потребовать компенсаций
Об этом ИФ сообщили в посольстве Перу в Москве. В сообщении перуанской дипмиссии говорится, что никакого серьёзного ущерба здоровью пассажиров причинено не было, но некоторые готовятся подать жалобы на авиакомпанию ЮТЭЙР в связи с невыполнением требований безопасности. Кроме того, многие перуанские болельщики испытали неудобства из-за нарушения график трансфера.
Комментарии6
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sasass 23 июня 2018 | 20:41
Гости летают на аварийных самолетах ,что ли....
stebinmaku 23 июня 2018 | 20:43
Сел самолётик, болельщики в ряд - требовать бабок желаньем горят..
patrikk_1 23 июня 2018 | 21:04
Ряд болельщиков из Перу, чей самолет сел в Тюмени с неисправным двигателем, намерены потребовать компенсаций...
Справедливо. Заплатите им компенсации, согласно международными стандартами за подобные происшествия.
novyrusich 23 июня 2018 | 21:15
stebinmaku: Макак, у тебя тоже загорелось бы желание, ели бы ты увидел, что двигатель самолета, на котором ты летишь, горит.
akustik57 23 июня 2018 | 20:50
Россия как свадебная лошадь с этим чемпионатом ... морда в цветах - а жопа в мыле ! Не по Сеньке шапка !
andy66 23 июня 2018 | 20:52
Насчет компенсаций с РФ - нужно очередь занимать... Тут уже очень много народу стоит