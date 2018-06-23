Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»
Соответствующее решение было принято на съезде партии. Позже съезд проголосовал на переименование организации в «Партию перемен». Как сообщил Гудков у себя в твиттере, делегаты приняли специальное заявление по Олегу Сенцову, призвав российские власти немедленно освободить украинского режиссера, осужденного на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Комментарии3
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rpmcmurphy 23 июня 2018 | 20:36
Как сообщил Гудков у себя в твиттере, делегаты приняли специальное заявление по Олегу Сенцову, призвав российские власти немедленно освободить украинского режиссера, осужденного на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму...
Немедленно освободить украинского террориста-неудачника О.Сенцова? Ну понятно, что это за партия, на какого "избирателя" она работает и какие перемены они готовят для России и российского народа.
viktor_lapin 23 июня 2018 | 20:38
Партия перемен... Не путали бы народ, назвали бы сразу "Рога и копыта". Не успев избраться, зиц-председатель Гудков мухой кинулся "поддерживать" Сенцова в надежде, что он, воодушевленный "поддержкой", помрет с голодухи. Тогда уж Рога и копыта повоняют!
odobryam_s 23 июня 2018 | 21:03
viktor_lapin: Ну какие там "Рога и копыта", там хоть какой-то креатив был... А для них разве что "Лохотрон для убогих" подойдет...