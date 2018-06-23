Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»

Соответствующее решение было принято на съезде партии. Позже съезд проголосовал на переименование организации в «Партию перемен». Как сообщил Гудков у себя в твиттере, делегаты приняли специальное заявление по Олегу Сенцову, призвав российские власти немедленно освободить украинского режиссера, осужденного на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.