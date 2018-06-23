Сборная Мексики одержала победу в матче ЧМ по футболу с командой Ю.Кореи
Сборная Мексики одержала победу в матче ЧМ по футболу с командой Ю.Кореи. Счет 2:1.
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Сборная Мексики одержала победу в матче ЧМ по футболу с командой Ю.Кореи. Счет 2:1.
Комментарии1
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zemljanka 23 июня 2018 | 20:22
Молодцы.
Поздравления.