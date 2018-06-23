Ресторан в штате Вирджиния отказался обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс
Хозяйка ресторана мотивировала это тем, что Сандерс она работает на президента страны Дональда Трампа. Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне", — написала Сандерс у себя в «Твиттере».
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
svetochek1906 23 июня 2018 | 20:16
разговор за этот кусок американского говна ?????? Хотя для эховского быдла это нормально
danko_shwabra 23 июня 2018 | 20:19
svetochek1906: щас бабка данко1 скажет своё мнение. Она же специалистка в ресторанах. Скажет Путин виноват, она там была и на митинге стояла.
ebze 23 июня 2018 | 21:01
svetochek1906:
Вести Ру - https://www.vesti.ru/doc.html?id=3031193
Раша Тудей - https://russian.rt.com/world/news/527707-sanders-restoran-tramp
ТАСС - http://tass.ru/obschestvo/5318323
Быдла, говорите?....)))))))
lvl100500 23 июня 2018 | 20:20
Новость из разряда молния))
ts 23 июня 2018 | 20:26
А если бы Пескова отказались обслуживать в одном из московских ресторанов? Что бы было?
uhovostro 23 июня 2018 | 20:29
ts: Песков в простом московском ресторане?!))) Вы это серьёзно?:))
proxozhij 23 июня 2018 | 20:27
Свободная страна, быдлу не понять.
ukrodupa404 23 июня 2018 | 20:35
proxozhij: Согласен , только один вопрос , че за ублюдок на фоне флага свободных людей ?
zemljanka 23 июня 2018 | 20:39
Настоящая Хозяйка! Санндерс сделала рекламу.
ebze 23 июня 2018 | 21:07
Ну всё. Конец ресторану!
Ща нагрянут "фэйсы"... тьфу ты... ФБРовцы а следом их пиндосовский "потребнадзор" и обнаружат что ресторан нарушает все мыслимые и немыслимые нормы санитарии. И обнаружится связь директора заведения с Аль-Каидой.
Про нарушения налоговых законодательств я вообще молчу...
Дикари(с)
sasass 23 июня 2018 | 21:15
Зачем ему это вакуумное место надо - вроде бы он и не космонавт....)))