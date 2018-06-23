Несколько стран имеют возможность увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+
На сколько именно вырастет добыча в каждой из стран, неизвестно. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Александр Новак допустил, что в дальнейшем квоты по добыче нефти могут быть увеличены.
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sasass 23 июня 2018 | 20:15
Особенно неизвестно а России - там полный мрак в этом процессе....