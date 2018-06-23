Начальник транспортной полиции Бугульмы в Татарстане совершил самоубийство
Об этом сообщает интернет-портал ProKazan.ru со ссылкой на собственный источник. Как рассказал собеседник издания, тело полицейского было обнаружено 22 июня. Около него лежал табельный пистолет. Официально эта информация пока не подтверждена.
Комментарии3
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sasass 23 июня 2018 | 20:12
Там всегда расследования кончаются самоубийствами ...
andy66 23 июня 2018 | 20:18
купил должность в кредит и не смог расплатиться по кредиту
zemljanka 23 июня 2018 | 20:20
Соболезнования родным.