В Барнауле в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран

Как передает РИА со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на проспекте Ленина. Кран упал на припаркованные автомобили, помяты две машины. Стрела крана частично задела здание дворца бракосочетания. О пострадавших не сообщается. Из-за сильного ветра, молнии и града практически весь Барнаул остался без света.