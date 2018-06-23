Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»
Как передает ТАСС, делегаты съезда партии также приняли решение о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен» и избрали политсовет партии. Его членами, помимо Ксении Собчак и ушедшего с поста председателя Андрея Нечаева, стал, в частности, сын Бориса Немцова Антон. Делегаты съезда приняли специальное заявление по Олегу Сенцову, в котором потребовали освобождения украинского режиссера, который более 40 дней держит голодовку в российской колонии.
Комментарии7
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odobryam_s 23 июня 2018 | 20:04
Ну и пипец всем этим "инициативам". Никогда еще потомственный гебнюк ничего хорошего не сделал. Только гробили все, до чего могли дотянуться....
lion64__2 23 июня 2018 | 20:08
загудел и помчался верхом на ксюшади прямо на свалку истории
venikoff 23 июня 2018 | 20:12
Гудков избран председателем партии,Романенко нарисовал лошадь,Порашенка открыл дорожный знак....... )))
zemljanka 23 июня 2018 | 20:17
Успеха.
danko_shwabra 23 июня 2018 | 20:21
zemljanka: и тебе!
viktor_lapin 23 июня 2018 | 20:27
Партия перемен... Не путали бы народ, назвали бы сразу "Рога и копыта". Не успев избраться, зиц-председатель Гудков мухой кинулся "поддерживать" Сенцова в надежде, что он, воодушевленный "поддержкой", помрет с голодухи. Тогда уж Рога и копыта повоняют!
stebinmaku 23 июня 2018 | 20:28
Какой, однако, короткий, но ёмкий текст новости - тут и Гудков с переименованием в "Партию перемен", и Собчак, и Немцова сын и украинский режиссёр Сенцов.. он, оказывается, уже сорок дней не ест - так выпьем же за это..