Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»

Как передает ТАСС, делегаты съезда партии также приняли решение о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен» и избрали политсовет партии. Его членами, помимо Ксении Собчак и ушедшего с поста председателя Андрея Нечаева, стал, в частности, сын Бориса Немцова Антон. Делегаты съезда приняли специальное заявление по Олегу Сенцову, в котором потребовали освобождения украинского режиссера, который более 40 дней держит голодовку в российской колонии.