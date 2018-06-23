Сборная Мексики ведет в матче ЧМ по футболу с командой Ю.Корей
Счет уже 2:0.
Ранее сборная Бельгии в Москве разгромила национальную команду Туниса со счетом 5:2.
В девять вечера – еще один матч: в Сочи встречаются сборные Германии и Швеции.
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Счет уже 2:0.
Ранее сборная Бельгии в Москве разгромила национальную команду Туниса со счетом 5:2.
В девять вечера – еще один матч: в Сочи встречаются сборные Германии и Швеции.
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