Сборная России прилетела в Самару на матч с командой Уругвая 25 июня

Как сообщает пресс-служба сборной, на матч с уругвайцами прибыли 22 футболиста, Алан Дзагоев, который восстанавливается после травмы, остался в Москве. После двух туров у россиян и уругвайцев по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.