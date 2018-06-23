Сборная России прилетела в Самару на матч с командой Уругвая 25 июня
Как сообщает пресс-служба сборной, на матч с уругвайцами прибыли 22 футболиста, Алан Дзагоев, который восстанавливается после травмы, остался в Москве. После двух туров у россиян и уругвайцев по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
Комментарии3
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banyi1 23 июня 2018 | 19:43
ФСО прилетело ещё вчера ) А по футболу - не знаю какое нам место лучше , 1 или 2. Лучше выйти на Португалию, есть шанс какой никакой.
sasass 23 июня 2018 | 20:03
Наконец-то решили пинка дать России - более серьезную команду решили выставить против России...
banyi1 23 июня 2018 | 20:06
sasass: Кто решал то? Дебил,б..)
banyi1 23 июня 2018 | 20:06
sasass: Кто решал то? Дебил,б..)