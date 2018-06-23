Алексей Кудрин предложил кардинально перестроить работу Рособрнадзора
После лишения Московской высшей школы социальных и экономических наук глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил кардинально перестроить работу Рособрнадзора. У себя в Твиттере Кудрин пишет, что формальные критерии нужно серьезно менять, поскольку они мешают работе университетов и противоречат целям развития страны. Ранее интернет-издание Веll не исключила, что «Шаненку» могли лишить аккредитации по инициативе ФСБ, которая считает школу слишком независимой и часто контактирующей с зарубежными университетами.
Комментарии12
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srk2658lu 23 июня 2018 | 19:42
//У себя в Твиттере Кудрин пишет,//
Письмо на деревню дедушке?
Как серьёзно!
danko1 23 июня 2018 | 19:45
srk2658lu: Все надзоры множественные вообще надо отменить.
Совсем с ними Россию в концлагерь превратили.
danko_shwabra 23 июня 2018 | 19:55
danko1: бабка ты и надзорах разбираешься???! Не сотрись!
danko_shwabra 23 июня 2018 | 19:57
danko1: старая курица ты спец в лагерях в маями? Не превращай сайт в помойку.
srk2658lu 23 июня 2018 | 20:00
danko1: Это да. Но удивляет форма предложения - в Твиттере.
ura_123 23 июня 2018 | 19:45
Повышение возраста выхода на пенсию Кудрина как бы не волнует? Уж не его ли эта была инициатива случайно?
anemon 23 июня 2018 | 19:51
Как отвратительна эта "деятельность" типа, либерала Кудрин, на на новом поприще! Молчал бы больше!
odobryam_s 23 июня 2018 | 19:54
anemon: Его бы не мешало за прошлые подвиги посадить.... Ан нет, вякает что-то....
sasass 23 июня 2018 | 20:06
Кудрин зуб имеет на этот позорный орган...
pikol 23 июня 2018 | 20:19
Вообще-то Кудрин уже пытался защитить Европейский университет и чем это кончилось ,мы знаем.
e_rishka 23 июня 2018 | 20:20
Подарите ему басню Крылова «Квартет»
nikolaitschi 23 июня 2018 | 21:00
Не с той организации начал, выбрал бы что-нибудь из трех букв.