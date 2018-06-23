После лишения Московской высшей школы социальных и экономических наук глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил кардинально перестроить работу Рособрнадзора. У себя в Твиттере Кудрин пишет, что формальные критерии нужно серьезно менять, поскольку они мешают работе университетов и противоречат целям развития страны. Ранее интернет-издание Веll не исключила, что «Шаненку» могли лишить аккредитации по инициативе ФСБ, которая считает школу слишком независимой и часто контактирующей с зарубежными университетами.