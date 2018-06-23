Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»
Как передает ТАСС, делегаты съезда партии также приняли решение о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен» и избрали политсовет партии. Его членами, помимо Ксении Собчак и ушедшего с поста председателя Андрея Нечаева, стал, в частности, сын Бориса Немцова Антон. Делегаты съезда приняли специальное заявление по Олегу Сенцову, в котором потребовали освобождения украинского режиссера, который более 40 дней держит голодовку в российской колонии.
Комментарии6
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banyi1 23 июня 2018 | 19:40
Называйте меня хоть гудком, только в печь не ставьте )))
irdo 23 июня 2018 | 19:48
о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен»
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Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"(с)
anemon 23 июня 2018 | 19:48
Желаю всего самого хорошего Дмитрию Гудкову и его партии. Перемен! Все хотим перемен. Бог с ней, Собчак,время вынесет всем характеристику,
ushkujnik 23 июня 2018 | 19:55
Кремль дал отмашку, ребята сказали - есть!..
sasass 23 июня 2018 | 20:08
Рвется к власти не тем путем...
nikolaitschi 23 июня 2018 | 21:09
Партия Перемен. Время от времени будут меняться с Ксюшей местами?