Первый тайм матча ЧМ по футболу между командами Мексики и Южной Кореи завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев
Первый тайм матча чемпионата мира по футболу между командами Мексики и Южной Кореи завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Сейчас начинается второй тайм. Ранее сборная Бельгии в Москве разгромила национальную команду Туниса со счетом 5:2.
В девять вечера – еще один матч: в Сочи встречаются сборные Германии и Швеции.
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