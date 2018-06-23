Первый тайм матча ЧМ по футболу между командами Мексики и Южной Кореи завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев

Первый тайм матча чемпионата мира по футболу между командами Мексики и Южной Кореи завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Сейчас начинается второй тайм. Ранее сборная Бельгии в Москве разгромила национальную команду Туниса со счетом 5:2.

В девять вечера – еще один матч: в Сочи встречаются сборные Германии и Швеции.