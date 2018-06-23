В России начинаются выпускные вечера

В празднике одиннадцатиклассников столичных школ в парке Горького сегодня и завтра примут участие около 20 тысяч человек. Для свободного посещения парк будет закрыт.

Самые яркие события, по традиции, ожидаются в Петербурге. Сто тысяч человек придет на праздник «Алые паруса». Из-за торжеств в городе ввели запреты и ограничили движение. Слово нашему питерскому корреспонденту Ивану Штейнарту.

Автомобилисты в Петербурге сегодня столкнулись с трудностями на дорогах: например, уже сейчас нельзя проехать по Троицкому, Биржевому и Дворцовому мосту, также перекрыта оказалась часть Невского проспекта. Стоянка в центре города на многих улицах запрещена. В Смольном горожанам советуют пересаживаться на общественный транспорт, тем более что метро сегодня ночью работает без перерыва, а все мосты, кроме Троицкого, разводиться не будут. Между тем, в городе сегодня введён полный запрет на продажу алкоголя – это инициатива депутата городского парламента. Активисты «Молодой гвардии Единой России» даже пообещали патрулировать магазины и искать тех, кто торгует в обход закона. Впрочем, запрет не распространяется на фан-зону Чемпионата мира по футболу, которая находится в центре города. Там болельщики по-прежнему смогут купить пиво. Городские власти, кстати, намерены специально разводить потоки людей, которые идут на праздник и на фан-зону, чтобы на Невском проспекте не возникло давки. Сами же «Алые паруса» пройдут вечером на Дворцовой набережной, там состоится концерт с участием рэперов Басты и ST, а также певицы Виктории Дайнеко. В качестве ведущего выступит шоумен Иван Ургант. Фрегат с алыми парусами пройдет по Неве уже после полуночи.



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