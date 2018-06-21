Повышенные меры безопасности принимаются в Турции накануне завтрашних выборов

На этот раз парламентские выборы будут совмещены с президентскими. Президент Турции Эрдоган уже призвал сторонников в Стамбуле голосовать на парламентских выборах за «Народный альянс». Главный оппозиционный кандидат в президенты Мухаррем Индже на пятимиллионном митининге в Стамбуле предупредил, что у страны с его избранием появятся шансы стремительно измениться в лучшую сторону.



Президентские выборы могут не ограничиться одним туром. Как рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдурахман Камбуроглу, на это указывают результаты последних соцопросов.

Журналист считает, что в случае второго тура вся оппозиция будет голосовать за Мухаррема Индже.