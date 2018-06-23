Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»

Выступая на съезде, Гудков заявил, что партия станет социальным лифтом для политически активных людей.

Как сообщает портал «Медуза», телеведущая Ксения Собчак и бывший глава партии Андрей Нечаев, которых на съезде также предлагали в председателем, взяли самоотвод. Они вошли в политсовет партии. Ожидается, что до конца дня съезд «Гражданской инициативы» примет решение о переименовании организации «Партию перемен». Дмитрий Гудков написал у себя в Фейсбуке, что съезд принял специальное заявление о голодовке Олега Сенцова и потребовал немедленного освободить украинского режиссера, который отбывает 20-летний срок по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.