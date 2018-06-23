Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»
Выступая на съезде, Гудков заявил, что партия станет социальным лифтом для политически активных людей.
Как сообщает портал «Медуза», телеведущая Ксения Собчак и бывший глава партии Андрей Нечаев, которых на съезде также предлагали в председателем, взяли самоотвод. Они вошли в политсовет партии. Ожидается, что до конца дня съезд «Гражданской инициативы» примет решение о переименовании организации «Партию перемен». Дмитрий Гудков написал у себя в Фейсбуке, что съезд принял специальное заявление о голодовке Олега Сенцова и потребовал немедленного освободить украинского режиссера, который отбывает 20-летний срок по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.
Комментарии6
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rampa 23 июня 2018 | 19:07
успеха!
sokal123 23 июня 2018 | 19:11
напрасно связался с Ксюшей - до добра дочка пахана не доведет . А так успеха .
parasuk_ 23 июня 2018 | 19:12
Смылась мечта младшего гудка, теперь он председатель пусть крохотной, но партии. И ему не надо будет пристраиваться под старого маразматика явлинского чтобы участвовать в выборах
banyi1 23 июня 2018 | 19:12
Движуха пошла! Кремль дрожит! Мальчик Дима уже требовать начал ! )))
odobryam_s 23 июня 2018 | 19:14
"Подайте бывшему депутату государственной думы"!
"12 стульев".
abuvgrobu 23 июня 2018 | 19:38
Микробы избрали себе в предводители блоху. Прошел мимо человек, и осыпались пылью все эти гражданские инициативы вместе со своими председателями и их заявлениями. У микробов трагедия, а прошедший и не заметил воображаемого мельтешения и возни..