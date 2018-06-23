Переход Константина Рауша из немецкого «Кельна» в московское «Динамо» может обернуться уголовным делом

После этой сделки из «Динамо» был уволен генеральный директор Евгений Муравьев, и теперь МВД России проводит в его отношении проверку по подозрению в коррупции. Как сообщает DW, Муравьев для трансфера Рауша из «Кельна» нанял фирму-посредника за 1,25 млн евро. Игрока купили, но в немецком клубе утверждают, что ни о каких посредниках не слышали и сделку не одобряли. О переходе Рауша в московскую команду было объявлено в январе.