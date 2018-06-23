Переход Константина Рауша из немецкого «Кельна» в московское «Динамо» может обернуться уголовным делом
После этой сделки из «Динамо» был уволен генеральный директор Евгений Муравьев, и теперь МВД России проводит в его отношении проверку по подозрению в коррупции. Как сообщает DW, Муравьев для трансфера Рауша из «Кельна» нанял фирму-посредника за 1,25 млн евро. Игрока купили, но в немецком клубе утверждают, что ни о каких посредниках не слышали и сделку не одобряли. О переходе Рауша в московскую команду было объявлено в январе.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
srk2658lu 23 июня 2018 | 18:54
Спецоперация удалась. Никто в "Кёльне" ничего не видел и не слышал, деньги кому-то заплачены, а игрок "Кёльна" в "Динамо".
mg_vr 23 июня 2018 | 19:09
srk2658lu: русско-немецкий игрок Кёльна, с которым был контракт до 2021, в Динамо по контракту до 2020 году,
может 1,2млн заплатили немцы, чтобы этого игрока куда-нибудь забрали?