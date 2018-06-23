Неизвестные совершили попытку покушения на президента Зимбабве
Как передает Рейтер, когда Эммерсон Мнангагва выступал на митинге в городе Булавайо, прогремел взрыв. Незначительные травмы получил вице-президент страны, его супруга, а также глава министерства окружающей среды. Сам президент не пострадал.
Комментарии6
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yralez 23 июня 2018 | 18:54
Наш то не обделался ?
Переживаю за него.
deputat181 23 июня 2018 | 19:07
yralez: Нашему "козу" покажешь, полные штаны навалит
salhomir_murza 23 июня 2018 | 19:12
deputat181:
Учитесь трусливые либерасы как надо президентов валить.
А то вы только от путлеровского взгляда в штаны наделаете.
vilingrad 23 июня 2018 | 19:36
salhomir_murza: Вовка та обложился силовиками- не доберешься. Так и помрет в луже собственной мочи, как старший товарищ.
ura_123 23 июня 2018 | 19:36
salhomir_murza: Причём в твои штаны)))
salhomir_murza 23 июня 2018 | 19:15
yralez:
Нашему-то чего боятся? Вата за него и без фальсификаций проголосует.
А если режим еще и шендеровичей на федеральные каналы вытащит, чтобы вата воочию услышала что несет либеральная оппозиция, то Путин рискует набрать на следующих выборах более 100%.