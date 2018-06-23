Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива», передает корр. ТАСС из зала заседания съезда.

Избрать Гудкова председателем предложили телеведущая Ксения Собчак и объявивший об уходе с поста председателя партии бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, которого Гудков и Собчак предлагают избрать председателем политсовета.