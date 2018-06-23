Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»
Избрать Гудкова председателем предложили телеведущая Ксения Собчак и объявивший об уходе с поста председателя партии бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, которого Гудков и Собчак предлагают избрать председателем политсовета.
Комментарии9
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fresh_breeze 23 июня 2018 | 18:49
"Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем партии «Гражданская инициатива»"
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Ну, теперь дело пойдёт быстрее, у экс-депутата-то.
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"бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, которого Гудков и Собчак предлагают избрать председателем политсовета."
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А это вообще круто за гранью. Избиратель, узнав, что имеет дело с одним из ельцинских министров, тут же бросится голосовать за его партию. LOL
yakov_mandelshtam 23 июня 2018 | 18:58
fresh_breeze: Один из ельцинских министров путлер и что - голосовали за это дерьмо !!!
vera14 23 июня 2018 | 19:36
yakov_mandelshtam: Тебя, израильский дуралей, никто не спрашивает. Давись мацой.
srk2658lu 23 июня 2018 | 18:50
Кому Кремль разрешит финансировать "Гражданскую инициативу"?
Собчак уже добилась у дядюшки Пу разрешения?
banyi1 23 июня 2018 | 18:52
Жизнь теперь наладится в РФ )))
meteor9 23 июня 2018 | 18:55
А как же Ксюшадь? Их совместный прожект партии? Пришли к Нечаеву?
patlik 23 июня 2018 | 18:56
Зачем Гудков в этот мрак полез? , из-за обиды на Яшина? ---- Теперь Гудков походу дела сходит с политической арены.
nata_roo 23 июня 2018 | 19:05
Владислав Юрьич, почему халявщику Гудку организовали такую халявную жизнь? Разве паренек не должен отрабатывать пайку, как другие кремлевские мурзилки? Вот, смотришь на Алешу и видишь, как быстро толстеет, лысеет, стареет... Понятно, что работа "Непыльная": знай себе публикуй кремлевские сливы, да выводи хомячков на псевдо-митинги. Но... живет под гнетом страха: если Кремль решит заменить Алешу новой мурзилкой, то Алешу... просто пустит в расход (других вариантов, увы, нет). У Гудка и страха никакого нет... И живет непонятно (на самом деле, понятно) на какие деньги этот вечный студент... Недорабатываете, как мне кажется! Гудок как был пугалом, так и остался, и уж куда там пихать его на олене-выборы!..
niko1268 23 июня 2018 | 19:11
В россии либералы как только их подпускают к чашке с супом резко переобуваются в "патриотов", либо продолжают петь песни про свободу слова, независимый суд итд и потихой набивают свои карманы))))