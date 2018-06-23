РФ может увеличить добычу нефти до 550 млн тонн в год, если ОПЕК+ примет дальнейшие послабления по объемам ограничений
Россия сможет увеличить добычу нефти до 550 миллионов тонн в год, если ОПЕК+ примет дальнейшие послабления по объемам ограничений. Так считает глава Минэнерго России Александр Новак. Пока, по его словам, Россия может менее чем за месяц увеличить добычу на 200 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК считают, что увеличить добычу нефти могут от 8 до 10 стран, включая Россию.
Комментарии6
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asokol 23 июня 2018 | 18:37
\Россия сможет увеличить добычу нефти до 55 миллионов тонн в год\
Увольте, пожалуйста, редактора сайта.
danko1 23 июня 2018 | 18:50
asokol: Россия может увеличить добычу до 550 млн. т, а долг Китаю уже превышает 700 млн. т.
Убытки Роснефти превышают 70 млрд. дол.
Эффективный вор, но полный тупица Сечин, будущие поколения, да уже и современные, оставит не с чем.
n_i_g_e_r 23 июня 2018 | 19:00
danko1: Поколения не нужен нефт
молодой люды на энергия солнца жит будут
мы сейчас ни удобрять поле говно мамонта и все растет
n_i_g_e_r 23 июня 2018 | 18:56
Хороший новост мой трактор много нефта кушат
скотина тоже много кушат и много говна
listen_up 23 июня 2018 | 19:05
...если ОПЕК+ примет дальнейшие послабления по объемам ограничений.
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ИЛИ ...дальнейшие послабления по ограничению объемов.
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Эх, очередной блин очередным комом!
ura_123 23 июня 2018 | 19:08
А Сечин надысь о дефиците нефти что то лопотал... А оно вона чё)))