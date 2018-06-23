РФ может увеличить добычу нефти до 550 млн тонн в год, если ОПЕК+ примет дальнейшие послабления по объемам ограничений

Россия сможет увеличить добычу нефти до 550 миллионов тонн в год, если ОПЕК+ примет дальнейшие послабления по объемам ограничений. Так считает глава Минэнерго России Александр Новак. Пока, по его словам, Россия может менее чем за месяц увеличить добычу на 200 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК считают, что увеличить добычу нефти могут от 8 до 10 стран, включая Россию.