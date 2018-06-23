В Кремле пока воздерживаются от объявления даты и места встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Сообщим, как только будем готовы». Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться после визита в Москву советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.