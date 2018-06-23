В Кремле пока воздерживаются от объявления даты и места встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом
Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Сообщим, как только будем готовы». Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться после визита в Москву советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.
Комментарии18
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putin2018 23 июня 2018 | 18:38
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Путин 2018
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r88w556xl4 23 июня 2018 | 18:51
putin2018: Чё за клинический спам.
minerr 23 июня 2018 | 18:54
r88w556xl4: Не обращайте на них внимание - они к земле готовятся, вот бред и несут.
putin2018 23 июня 2018 | 19:18
minerr:
… вокруг ОдНО подОбНОе "ОНО", кругом ОдНО подОбНОе гОвНО !!!
andreykochnev 23 июня 2018 | 19:23
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Андрей Александрович Кочнев
putin2018 23 июня 2018 | 19:16
r88w556xl4: … вокруг ОдНО подОбНОе "ОНО", кругом ОдНО подОбНОе гОвНО !!!
banyi1 23 июня 2018 | 18:43
Тема будет, будет и встреча! Она всем сторонам интересна. А без темы пусть хохла за 400000 $ селфи делать лЯтают)
novyrusich 23 июня 2018 | 18:46
Может состояться - не означает СОСТОИТСЯ.
Все будет зависеть от итогов визита Болтона.
Получат США существенные уступки - будет встреча, не получат- не будет ее.
Для чего встречаться если не о чем договариваться?
А Трампу сейчас нужны серьезные уступки.
Уж больно в США его нагнули.
minerr 23 июня 2018 | 18:50
novyrusich: Получат США существенные уступки - будет встреча
-------
В смысле Болтон должен уломать, чтобы и на следующих выборах русские хакеры опять выбрали Трампа?
banyi1 23 июня 2018 | 18:49
Я вот не могу темы переговоров придумать, ну никак) Кофе выпить, руки пожать и усё! РФ свои позиции давно озвучила, США - нет.
vezdehod 23 июня 2018 | 18:51
Когда подмоемся - тогда и будем головы.
n_i_g_e_r 23 июня 2018 | 18:51
Встреча будет на наша ферма
Я начал хорошо навоз чистит
Путин будет доволна
edyunia 23 июня 2018 | 18:54
«Сообщим, как только будем готовы»
Через некоторое время: "Барышня уже легли и просять!".
yralez 23 июня 2018 | 18:57
Офшор чистят, чекисток подбирают, мешки баблом набивают......по другому то не умеют.
norgemann 23 июня 2018 | 19:07
Вова еще как Ын будет умолять Трампа с ним встретиться.
banyi1 23 июня 2018 | 19:10
norgemann: Вы троллите или в самом деле тупой? ЗАЧЕМ ПУТИНУ ЭТО НАДО? ) Что это ему может дать?
sokal123 23 июня 2018 | 19:14
Какая разница ,когда будет - говорить с паханом ,что дерьмо жевать.
andy66 23 июня 2018 | 19:31
самое сложное - это будет доказать Трампу что именно этот человек является Владимиром Путиным )))