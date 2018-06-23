Ксения Собчак предложила избрать председателем партии «Гражданская инициатива» экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова

Съезд партии сегодня проходит в Москве. Сама Собчак, как и уходящий с поста председателя Андрей Нечаев, заявили о намерении войти в состав политсовета партии. Собчак при этом заверила, что продолжит журналистскую деятельность.

В свою очередь, Дмитрий Гудков заявил, что партия станет социальным лифтом для политически активных людей.

Ожидается, что по итогам съезда партия «Гражданская инициатива» сменит название на «Партию перемен».