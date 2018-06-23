Ксения Собчак предложила избрать председателем партии «Гражданская инициатива» экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова
Съезд партии сегодня проходит в Москве. Сама Собчак, как и уходящий с поста председателя Андрей Нечаев, заявили о намерении войти в состав политсовета партии. Собчак при этом заверила, что продолжит журналистскую деятельность.
В свою очередь, Дмитрий Гудков заявил, что партия станет социальным лифтом для политически активных людей.
Ожидается, что по итогам съезда партия «Гражданская инициатива» сменит название на «Партию перемен».
Комментарии6
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odobryam_s 23 июня 2018 | 18:10
Буря в песочнице! Лилипуты в беспокойстве! Прямо какой-то переполох в муравейнике... Типа от этих решения муравьев зависит пройдет ли федеральная шестиполосная трасса через их муравейник или придется искать обходной маршрут....
koshkaedu 23 июня 2018 | 18:24
odobryam_s: Ольга Евгеньевна & Сыновья Пригожины на вахте
даже в субботу.
ku111ku 23 июня 2018 | 18:37
koshkaedu: Гудок ушел в гудок...
shlevet 23 июня 2018 | 18:12
Ксюшадь, ты опять пролетела, он уже не в"ГрИне", он уже в "Парпере"
banyi1 23 июня 2018 | 18:16
Хоть блохастого пса выбирайте, результат ОДИН )))
andreyfilippov 23 июня 2018 | 19:13
banyi1: Вы предпочитаете плешивого импотента-русофоба, манипулятора - как Гитлер, но трусливого - как Сталин?