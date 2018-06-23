Сергей Митрохин сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы от «Яблока»
Накануне участники конференции московского отделения партии проголосовали за кандидатуру Митрохина. Об этом сам Митрохин сообщил «Эху Москвы».
Между тем, бюро федерального «Яблока» в понедельник оценит «правомочность» решения московской конференции, поскольку, как сообщает пресс-служба партии, кандидатура Митрохина не была согласована с партийным руководством.
Кроме того, как заявил «Эху Москвы» зампред Яблока Николай Рыбаков, некоторые делегаты не смогли подтвердить свои полномочия.
Вопрос сдачи Митрохиным документов в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом также будет рассмотрен в понедельник в Бюро федерального Яблока.
Комментарии6
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odobryam_s 23 июня 2018 | 18:08
Кто куда, а этот в мэры! Детсад гребаный....
shlevet 23 июня 2018 | 18:09
Оппы, что нужно, чтобы вы хоть что-то смогли сделать?
Может власть сама должна вам всё отдать, без вашего участия?
Но, боюсь и тогда вы не сможете это взять
odobryam_s 23 июня 2018 | 18:14
shlevet: Точ! Пересрутся, передерутся и разбегутся....
banyi1 23 июня 2018 | 18:20
shlevet: Их надо просто на витрину выносить, показывать... А потом работать за них, ибо сами, кроме как нюхать и му-му трахать - НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ))
lion64__2 23 июня 2018 | 18:19
Выдвинули Митрохина, а кудрявого барашка Гриню послали к волкам тамбовским....
golodny_zaec 23 июня 2018 | 18:58
Агония Яблока