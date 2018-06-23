Власти Москвы предупредили о перегруженности фан-зоны на Воробьевых горах

В мэрии попросили болельщиков по возможности отказаться от ее посещения во время проведения особенно популярных матчей чемпионата мира.

То, о чем предупреждали загодя – произошло. Площадка фестиваля болельщиков к десятому дню чемпионата вдруг оказалась перегруженной и это признали в департаменте региональной безопасности столицы. Рассчитанная на 25 тысяч человек фан-зона всех вместить не может и это чревато дискомфортом и даже «опасными ситуациями», сказал глава департамента Владимир Черников. Уже в день открытия фан-зону посетили 67 тысяч человек, через три дня любителей смотреть за футбольными трансляциями было вдвое больше, а в день матча сборных России и Египта – и вовсе площадку фестиваля пришлось закрыть на вход. В разгар субботы, но еще до начала матчей, в фан-зоне было не так многолюдно, точно меньше заявленных 25 тысяч, но отлаженная система досмотра действовала с перебоями. На одном из четырех входов временно вышла система сканирования содержимого сумок. Специалистам удалось разобраться не сразу.

Призывы главы департамента безопасности Черникова быть доброжелательными правильны, однако сама ситуация с загруженностью фан-зоны лишь подтверждает опасения противников фестиваля из инициативной группы МГУ, сказал «Эху Москвы» один из ее членов Игорь Вайман. Вайман добавил, что фанаты, несмотря на введенную пропускную систему, периодически всё равно прорываются на территорию МГУ, и рады этому далеко не все.

Несмотря на ситуацию с перегруженностью фан-зоны, в мэрии считают –система безопасности столицы работает без нареканий.