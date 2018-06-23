В Аргентине до конца года начнется процесс по делу о найденном в российском посольстве кокаине

Оба подсудимых отрицают свою вину.

Почти 400 килограмм наркотика обнаружил в подсобном помещении школы при дипмиссии посол Виктор Коронелли, который на днях указом президента был переведен в Мексику. Кокаин был расфасован в чемоданы. Местная полиция вместе с ФСБ заменили их содержимое на муку. По версии аргентинских властей, в Москву груз доставили на самолете, которым пользовался секретарь Совбеза Николай Патрушев. При получении крупной посылки в столице задержали троих фигурантов. Двое арестовали в Буэнос-Айресе. Это полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало. По словам адвоката, ребят с аргентинским гражданством просто подставили.

Материалы дела передали в суд. Рассмотрение начнется осенью или зимой. Жена Близнюка рассказала каналу «Настоящее время» о знакомстве мужа с предполагаемым организатором контрабанды. По ее словам, Андрей Ковальчук действительно передавал поддержанные чемоданы, которые были проданы. Она полагает, что в посольстве нашли другие чемоданы. Ковальчука правоохранительные органы задержали в Германии. Он утверждает, что купил в Аргентине кофе.

У задержанных в Аргентине по этому делу остались российские загранпаспорта. Но обоих пока не преследуют в России.

Ранее посол России в Аргентине Виктор Коронелли отрицал вероятность того, что кокаин могли вывозить из страны дипломатической почтой.