В Аргентине до конца года начнется процесс по делу о найденном в российском посольстве кокаине
Оба подсудимых отрицают свою вину.
Почти 400 килограмм наркотика обнаружил в подсобном помещении школы при дипмиссии посол Виктор Коронелли, который на днях указом президента был переведен в Мексику. Кокаин был расфасован в чемоданы. Местная полиция вместе с ФСБ заменили их содержимое на муку. По версии аргентинских властей, в Москву груз доставили на самолете, которым пользовался секретарь Совбеза Николай Патрушев. При получении крупной посылки в столице задержали троих фигурантов. Двое арестовали в Буэнос-Айресе. Это полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало. По словам адвоката, ребят с аргентинским гражданством просто подставили.
Материалы дела передали в суд. Рассмотрение начнется осенью или зимой. Жена Близнюка рассказала каналу «Настоящее время» о знакомстве мужа с предполагаемым организатором контрабанды. По ее словам, Андрей Ковальчук действительно передавал поддержанные чемоданы, которые были проданы. Она полагает, что в посольстве нашли другие чемоданы. Ковальчука правоохранительные органы задержали в Германии. Он утверждает, что купил в Аргентине кофе.
У задержанных в Аргентине по этому делу остались российские загранпаспорта. Но обоих пока не преследуют в России.
Ранее посол России в Аргентине Виктор Коронелли отрицал вероятность того, что кокаин могли вывозить из страны дипломатической почтой.
Комментарии3
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post_v 23 июня 2018 | 18:05
О, великий и могучий русский язык – "рязанский сахар", "аргентинская мука"
"Секретарь посольства в Аргентине Олег Воробьев (он же помощник посла по безопасности) два года поддерживал отношения Андреем Ковальчуком".
И именно Воробьев обнаружил 12 пресловутых чемоданов…..)))))
чего-то похожее уже было....
Сергей Иванов (который бывший глава администрации президента) говорил - мол, уже два года слежу за ГЛОНАССОМ, сдается мне, что они деньги воруют. Боюсь их вспугнуть,
asokol 23 июня 2018 | 18:07
Наверняка кокаин в школу подбросил Обама.
proxozhij 23 июня 2018 | 18:09
"арестован корабельный механик" Надо было и корабельный винт арестовать, а заодно и якорную цепь. Не отвертятся гады!