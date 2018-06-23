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17:32, 23 июня 2018

Трибунал Ватикана приговорил бывшего дипломата Карло Капелло к пяти годам тюрьмы

Он признан виновным в хранении и распространении детской порнографии. Ему также назначен штраф в пять тысяч евро. В ходе суда Капелло просил о снисхождении, объяснив свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в Вашингтон.

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koshkaedu 23 июня 2018 | 17:40

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