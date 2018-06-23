Санкт-Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности
Как говорится на сайте компании, туроператор не может выплатить задолженности по аннулированным ранее турам.
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Как говорится на сайте компании, туроператор не может выплатить задолженности по аннулированным ранее турам.
Комментарии1
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benny_point 23 июня 2018 | 18:01
Хозяева турагенства перегнали денюжку за бугор и помахали тётям с дядями ручками - ауфедерзеен рашковане! Которое турагенство кидает россиян, а власти лишь руками разводят и рот раскрывают от удивления. Пора бы все турагенства в России закрыть, а их хозяев на кичу, изъяв у них незаконно накопленные деньги и имущество в доход государства.