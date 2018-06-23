Президент Белоруссии Лукашенко допускает, что в случае провала экономики республика может потерять независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что в случае провала экономики республика может потерять независимость. Как сообщает местное телевидение, выступая на совещании в Могилевской области, белорусский лидер заявил: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы. Значит надо будет идти в состав какого-то государства, или о нас просто будут вытирать ноги». Откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия, Лукашенко не уточнил. Лента.Ру отмечает, что в официальный отчет о поездке главы государства эти слова Лукашенко не включены.