Президент Белоруссии Лукашенко допускает, что в случае провала экономики республика может потерять независимость
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что в случае провала экономики республика может потерять независимость. Как сообщает местное телевидение, выступая на совещании в Могилевской области, белорусский лидер заявил: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы. Значит надо будет идти в состав какого-то государства, или о нас просто будут вытирать ноги». Откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия, Лукашенко не уточнил. Лента.Ру отмечает, что в официальный отчет о поездке главы государства эти слова Лукашенко не включены.
Комментарии7
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andy66 23 июня 2018 | 17:36
на самом деле это давно произошло. Экономика Беларуси полностью зависит от финансирования из РФ
niko1268 23 июня 2018 | 17:56
Только не надо звать на помощь сами знаете кого. Самим кушать скоро нечего будет.))))
odobryam_s 23 июня 2018 | 17:57
Экономика по белорусски - это доение России. Если послать нах этот паразитарий - батька и недели не продержится, а вся Белоруссия - не больше месяца.
yralez 23 июня 2018 | 17:58
Давайте к нам....в ОПГ.
Тут за экономику не отвечают.....наоборот, чем провальнее, тем жирнее ОПГ.
zayac4 23 июня 2018 | 17:58
Указом Путина Лукашенко назначен губернатором белорусской области. Бульбашинаши!
stebinmaku 23 июня 2018 | 17:59
«Мы на фронте. Не выдержим эти годы. Значит надо будет так раскорячиться, чтобы одной ногой как бы встать в ЕС, а другой как бы идти в состав какого-то государства..»
koshkaedu 23 июня 2018 | 18:01
Конец Батьке? Не оставляй нас!