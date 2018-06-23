Краснодарских активистов движения «Открытая Россия» обвинили в участии в «нежелательной организации»
Как пишет «Голос Кубани», административные протоколы составлены на семерых членов местного отделения движения. В протоколах говорится они участвуют в работе британской организации Open Russia. В качестве доказательств приложены протоколы общих собраний краснодарского отделения «Открытой России». Издание пишет, что эти документы никогда не публиковались в открытом доступе и их могли получить «лишь незаконным путем». В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной организацию Open Russia зарегистрированную в Великобритании. Представитель Генпрокуратуры говорил РБК, что решение ведомства касается только зарубежных организаций и не отразится на работе движения в России.
Комментарии2
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benny_point 23 июня 2018 | 17:50
Мишка Хуiдорок с жиру бесится, кидая бабло как в топку чтобы напакостить России, а нечего у него не получается - все затраты лишь в убыток дебилу Мишке.
horseraddish 23 июня 2018 | 18:07
А прокуратура это разве законодатель ней орган? Как признание ей какой то организации нежелательно может иметь юридические последствия?