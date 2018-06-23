Краснодарских активистов движения «Открытая Россия» обвинили в участии в «нежелательной организации»

Как пишет «Голос Кубани», административные протоколы составлены на семерых членов местного отделения движения. В протоколах говорится они участвуют в работе британской организации Open Russia. В качестве доказательств приложены протоколы общих собраний краснодарского отделения «Открытой России». Издание пишет, что эти документы никогда не публиковались в открытом доступе и их могли получить «лишь незаконным путем». В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной организацию Open Russia зарегистрированную в Великобритании. Представитель Генпрокуратуры говорил РБК, что решение ведомства касается только зарубежных организаций и не отразится на работе движения в России.