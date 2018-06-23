Тело пропавшего накануне в Красноярском крае ребенка найдено с признаками криминальной смерти
Как сообщается на сайте краевого следственного управления, в Березовском районе из дома ушёл и не вернулся девятилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте работает следственно-оперативная группа.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 23 июня 2018 | 17:37
Молюсь за душу невинноубиенного ребенка и за то, что убийцу (ц) найдут и наказание не минёт
olenenok_zed 23 июня 2018 | 17:41
shlevet: зачем молиться душу ребенка?
молитесь за душу путина шоль. ему будут рога пилить.
shlevet 23 июня 2018 | 17:45
olenenok_zed: //...молитесь за душу путина...//
Ваше право молиться за него, если вы этого хотите
agriment 23 июня 2018 | 18:03
Вот тем сволочным уродам, что издевались над ребёнком, такую же издевательскую смерть с оглаской на всю страну, чтобы другим неповадно было.
Должен же быть край родительскому терпению .....всех красноярцев.