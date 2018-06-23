Россия готова рассмотреть возможность вступления в ОПЕК в качестве наблюдателя
Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Ранее вступить в ОПЕК на правах наблюдателя России предложил коллега Новака из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «С нетерпением ждет от Москвы официальной заявки», — сказал он.
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max3446 23 июня 2018 | 17:36
Уже через несколько месяцев украинцев ждет очередной скачок тарифов на коммунальные услуги.
Подорожание газа приведет к повышению цен на горячую воду и тепло. Больше всего придется платить тем, кто живет в «хрущевках» и с недобросовестными соседями.
Украинское издание «Обозреватель» разобралось в том, как может подорожать коммуналка и почему приходится платить за соседей.
Грядущий отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим для украинцев. Причин для этого несколько, но главная — тариф на газ. В тарифе на тепло 70% занимает энергоресурс.
Для примера, если голубое топливо прибавит в цене 10%, то отопление может подорожать на 4,5%. Если газ подорожает на 30%, то тариф на тепло вырастет на 13,5%. Учитывая рост заработных плат, поэтапную девальвацию гривни, увеличение цен на импортный газ, избежать роста цен на коммуналку украинцам не удастся.
каколики, зимой вы сможете пол разбирать, он у вас деревянный, и им греться сжигая его
ze_danil 23 июня 2018 | 17:38
видимо кавалерийские напрыги с "новым ОПЕК, где Россия будет главной" не прокатили
banyi1 23 июня 2018 | 18:02
Надо смотреть и считать насколько это выгодно РФ будет)