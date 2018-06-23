Россия готова рассмотреть возможность вступления в ОПЕК в качестве наблюдателя

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Ранее вступить в ОПЕК на правах наблюдателя России предложил коллега Новака из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «С нетерпением ждет от Москвы официальной заявки», — сказал он.