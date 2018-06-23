Только что на спортивном стадионе «Спартак» завершился матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Туниса. Бельгийцы одержали победу, 5:2

В 18 часов в Ростове-на-Дону сыграют команды Кореи и Мексики. В 21 час в Сочи – матч Германии со Швецией.