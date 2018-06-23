На спортивном стадионе «Спартак» завершился матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Туниса
Только что на спортивном стадионе «Спартак» завершился матч чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Туниса. Бельгийцы одержали победу, 5:2
В 18 часов в Ростове-на-Дону сыграют команды Кореи и Мексики. В 21 час в Сочи – матч Германии со Швецией.
Комментарии7
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max3446 23 июня 2018 | 17:13
Британец Джастин Уоллей, приехавший в Россию болеть за сборную Англии, оказался столь впечатлён величием и самобытностью Казани, а также радушием местных жителей, что не хочет возвращаться на родину.
«Есть ли хоть какой-то шанс для меня остаться в Казани после Чемпионата мира и получить работу в городском департаменте туризма? Пожалуйста», — написал Уоллей на своей странице в соцсети.
«Мне всё здесь нравится. В Казани замечательная кухня, удивительные развлекательные заведения, красивые женщины. Я хочу найти работу в сфере туризма и остаться здесь навсегда», — добавил британец.
Интересно, что власти Казани уже отреагировали на крик души британца. В Госкомитете Татарстана по туризму заявили, что в ведомстве «есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей», а глава госкомитета Сергей Иванов пригласил английского болельщика к себе в гости.
novrusich 23 июня 2018 | 17:21
max3446: Ты точно страдаешь жутким комплексом неполноценности. без лизания жопы никому неизвестного англичанина ты уже не можешь обойтись.
да, ребятки, а лечиться не пробовали?
ведь так унижаться перед иностранцами это уже болезнь.
Англичане на похвалы аналогичного русского просто не обратили бы внимания.
ну нравится епау в Англии и что? В ней многим нравится.
Лечи, дружок, комплекс неполноценности.
Пойми что так унижаться перед иностранцами нельзя.
vinibi_ 23 июня 2018 | 17:27
novrusich: Номерные чуханы именно для этого и клонированы пригожиным!!!
danko_shwabra 23 июня 2018 | 17:29
vinibi_: чушка дерганая вешайся!
max3446 23 июня 2018 | 17:29
novrusich: какол, перед кем ты и каким образом унижался чтобы тебе в Австралии разрешили пожить пару месяцев толчки помыть? Вот это с вашей стороны и есть истинное унижение
novrusich 23 июня 2018 | 17:32
max3446: мальчик, с чего ты взял, что я украинец? Успокойся, пидораша, ты ошибся.
И продолжай лизать жопу иностранцам. Раз уж так тебе невмоготу.
a_111111 23 июня 2018 | 17:18
Спортивный стадион - за такое надо гнать поганой метлой... И ещё, человек у которого русский родной так не напишет...