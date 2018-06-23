ОПЕК и несколько стран-экспортеров согласились увеличить добычу нефти
Аналитики называют это решение победой для России и Саудовской Аравии.
Россия увеличить добычу на 170 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики Александр Новак после встречи с коллегами в Вене. Вчерашнее решение ОПЕК чиновник назвал разумным решением. По его оценкам, пока действовало предыдущее соглашение, страны недопоставили более 1 миллиарда сырья.
Партнеры ожидают от нашей страны вступление в организацию, заявил профильный министр Саудовской Аравии. Пока речь идет о статусе страны-наблюдателя. Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК и страны не входящие в картель до конца года выведут на рынок дополнительно 1 миллион баррелей в сутки. Реальный рост будет в полтора раза меньше. Представитель Омана предсказывает увеличение поставок уже в июле.
Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в Вене в начале декабря.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
novrusich 23 июня 2018 | 17:15
Говорят США попросили ОПЕК увеличить добыцчу, чтобы компенсировать потери от эмбарго Ирана, которое на него США наложили.
Ну сами США на миллион-полтора добычу нарастят, как и в прошлом году.
-------------
Правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки, рассказали источники, знакомые с ситуацией
Ранее Вашингтон также принял решение снова ввести санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана - из-за предыдущих ограничений США поставки иранской нефти на глобальный рынок сокращались примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
Просьба США обсуждалась на встрече министров нефти ряда арабских государств, которая состоялась в Кувейте в конце прошлой недели, сказали источники. В сообщении по итогам встречи говорилось об обязательстве сторон обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых странах
В Белом доме отказались от комментариев, но представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что наличие доступных и надежных источников энергоресурсов составляет основу глобального экономического роста и безопасности страны.
Вот и вся победа России. Просьбу США выполнили для того, чтобы было удобнее душить союзника России - Иран.
max3446 23 июня 2018 | 17:22
Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США потерпел крушение в штате Нью-Мексико. Об этом говорится в заявлении представителей авиабазы Холломан.
Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по местному времени (22:30 мск) вблизи полигона Ред Рио. Пилот получил травмы и был госпитализирован. Информация о втором пострадавшем военнослужащем уточняется.
A-29 Super Tucano — модификация бразильского легкого турбовинтового штурмовика EMB-314 Super Tucano, предназначенного для ВВС США. Пентагон использует его в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.
koshkaedu 23 июня 2018 | 17:27
Уменьшили добычу нефти - Победа Путина (=России), увеличили добычу
нефти - Победа России (=Путина).
Путин = Россия, Россия = Путин.
demosua 23 июня 2018 | 17:28
"пока действовало предыдущее соглашение, страны недопоставили более 1 миллиарда сырья." - экспортеры, надо полагать?
И в каких единицах миллиарды?.