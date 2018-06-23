ОПЕК и несколько стран-экспортеров согласились увеличить добычу нефти

Аналитики называют это решение победой для России и Саудовской Аравии.

Россия увеличить добычу на 170 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики Александр Новак после встречи с коллегами в Вене. Вчерашнее решение ОПЕК чиновник назвал разумным решением. По его оценкам, пока действовало предыдущее соглашение, страны недопоставили более 1 миллиарда сырья.

Партнеры ожидают от нашей страны вступление в организацию, заявил профильный министр Саудовской Аравии. Пока речь идет о статусе страны-наблюдателя. Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК и страны не входящие в картель до конца года выведут на рынок дополнительно 1 миллион баррелей в сутки. Реальный рост будет в полтора раза меньше. Представитель Омана предсказывает увеличение поставок уже в июле.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в Вене в начале декабря.