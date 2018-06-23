"В Аргентине передали в суд дело о почти четырехстах килограммах кокаина, найденных в школе при российском посольстве"

Как сообщила телеканалу «Настоящее время» адвокат обвиняемых Лилиана Борисюк, судебный процесс начнется в конце осени или начале зимы этого года и будет проходить в открытом режиме. На скамье подсудимых окажутся полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало. В качестве свидетеля выступит первый секретарь посольства Олег Воробьев. В России по «кокаиновому делу» арестованы еще трое. Предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука арестовали в Германии. Сейчас он ожидает экстрадиции в Россию.