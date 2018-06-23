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17:03, 23 июня 2018

В Аргентине передали в суд дело о почти четырехстах килограммах кокаина, найденных в школе при российском посольстве

Как сообщила телеканалу «Настоящее время» адвокат обвиняемых Лилиана Борисюк, судебный процесс начнется в конце осени или начале зимы этого года и будет проходить в открытом режиме. На скамье подсудимых окажутся полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало. В качестве свидетеля выступит первый секретарь посольства Олег Воробьев. В России по «кокаиновому делу» арестованы еще трое. Предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука арестовали в Германии. Сейчас он ожидает экстрадиции в Россию.

Комментарии

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gondeira 23 июня 2018 | 17:10

Да вы шо?!! Не было ничо такого!!! Это провокация!!

danko1 23 июня 2018 | 17:10

Поставка кокаина в Россию давно идет на гос. уровне.
Начиная с того момента, как Путин своего старого подельника, наркобарона В. Иванова, занимавшегося в Питере поставкой наркотиков с Южной Америки, поставил во главе Роснаркоконтроля.
Но отвечать стрелочников назначили.

sokal123 23 июня 2018 | 17:18

danko1: Тот кокаин ,который патрушев на самолете в кремль возит? Как теперь они править то будут.

vikwlad 23 июня 2018 | 17:35

"Сейчас он ожидает экстрадиции в Россию."
Если он рвётся в Россию, то напрасно. Там он может запросто помереть от "остановки сердца" или "случайно" выпасть с балкона 10 этажа.

max3446 23 июня 2018 | 17:11

В Техасе 44-летняя Кэрри Сью Келли арестована по обвинению в попытке продать свою 8-летнюю дочь для секса.
Как пишет Life со ссылкой на материал издания The New York Post, женщине уже предъявили обвинение в том, что она использовала ребёнка в возрасте до 14 лет для сексуальной деятельности.
Расследование шокирующего случая продолжалось шесть месяцев.
Правоохранители выяснили, что мать предлагала свою маленькую дочь для секса через приложения. Используя CKelly74 в качестве своего ника, женщина общалась с мужчиной из Небраски, которому в конце 2017 года предложила позаниматься сексом с 8-летней девочкой за 100 долларов.
Мужчина связался с полицией и разрешил сотруднику использовать свой ник в приложении для продолжения разговора с мамой. Правоохранитель от имени клиента договорился с женщиной о встрече, на которую та, однако не явилась.
Полиция выследила Келли в школе её дочери 4 июня. На допросе она призналась, что предложила своему ребёнку секс. 12 июня женщину арестовали и отправили в тюрьму округа Грегг.
После ареста выяснилось, что она также записывала эротические ролики с участием дочери.

demosua 23 июня 2018 | 17:23

max3446, и сколько за это тебе платят?

henry52 23 июня 2018 | 17:25

demosua: Он хотел сказать, что "у них негров вешают!"...

ngilmutdinov 23 июня 2018 | 17:26

demosua: Наверное, по таксе - 11.80

omantic 23 июня 2018 | 17:25

max3446: а ведь это -спам !

max3446 23 июня 2018 | 17:26

omantic: это мировые уголовные новости.

raffal 23 июня 2018 | 17:27

max3446:
Тема обсуждения:
"В Аргентине передали в суд дело о почти четырехстах килограммах кокаина, найденных в школе при российском посольстве"
Причём тут США, Техас, Life, The New York Post и Ваше сообщение?
Тема не просто наркобизнес, а с участием Посольства России и правительственного авиаотряда, которые осуществляет полёты первых лиц Российской Федерации.

pmasel 23 июня 2018 | 17:28

max3446: Я тебя не узнаю. Ты должен писать о достижениях Родины, а сам... Пишешь об отличной работе правоохранительных органов США. Непорядок... Надо жалобу Пригожину на тебя накатать, что бы штраф тебе выписал.

sharko_2 23 июня 2018 | 17:40

Ужас, что творится в мире. Скоро конец света.

novrusich 23 июня 2018 | 17:29

max3446: Хорошо работают правоохранители в США. Пресекли попытку торговли ребенком.
В России такие случаи происходят сплошь и рядом в семьях алкоголиков и никого это не интересует.
А что происходит в российских детдомах это вообще ужас.
Там изнасилование детей обычное явление.
И никого это не интересует.

max3446 23 июня 2018 | 17:32

novrusich: 1000 примеров такого же в России.

novrusich 23 июня 2018 | 17:57

max3446: ну так приводи их, жопошник, раз начал Набираешь в Гугле: сексуальное насилие над детьми в России, получаешь
Результатов: примерно 4 600 000 (0,50 сек.)
Пример.
09:50, 21 июня 2018
Педофил Рукосуев осужден за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми
детей он насиловал 5 лет, никому им дела не было.
он подвергал сексуальному насилию детей на протяжении пяти лет, с 2010 года. Кроме того, Рукосуев записывал акты надругательства на видео и распространял записи. В результате обысков следователи изъяли свыше 9 тысяч видеозаписей с детским порно.

По оперативным данным, Рукосуев занимался противоправной деятельностью с 1993 года, а число пострадавших от его действий детей превысило 100 человек.
-------------
по данным представителей МВД, на фоне сокращения общего числа преступлений количество зарегистрированных случаев насилия над детьми по сравнению с 2003 годом увеличилось в 25 раз. По данным Следственного комитета при Прокуратуре РФ, только за 2007 год совершена 161 тысяча преступных посягательств на детей.
==========\
Следственный комитет России17:57, 12 марта 2018Надежный источник
Житель Кировской области в течение девяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников одного из местных интернатов для детей с ограниченными возможностями.Он проживал рядом с интернатом и с 2008 по 2017 год заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем.
================
В феврале 2018 года стало известно об изнасилованиях детей Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области. По словам приемных родителей воспитанников интерната, к насилию был причастен местный житель, водивший детей «на рыбалку», а также четыре воспитателя.
------------------------
Сопля, ты понял, что насилие над детьми продолжалось много лет и никому дела не было?

tag188 23 июня 2018 | 17:35

max3446: Максик, раз уж ты решил перескочить на темы детей и криминала, давай я тебе новость прямо из местной ленты подкину:
Тело пропавшего накануне в Красноярском крае ребенка найдено с признаками криминальной смерти (С)

max3446 23 июня 2018 | 17:39

tag188: Возможно это прозападная оппозиция его убила. Вон, на образовании 404 (некогда Украина), каратели киевской хунты детей убивают, мальчика распяли например. жуткая конечно история, показывающая насколько майданутые не люди а животные

tag188 23 июня 2018 | 17:44

max3446: Вот примерно такую пургу вы и будете нести на этом процессе:

В аргентинском суде вопрос российскому представителю МИДа:
-- Да вы посмотрите, в Америке негров линчуют! Какой кокаин? О каком кокаине может идти речь в такой момент?

И на следующий день сообщения в российских СМИ: В отместку за то, что великая Россия попыталась привлечь внимание мирового сообщества к проблеме расовой дискриминации на Западе, она была осуждена по абсолютно ложным и надуманным обвинениям в участии в контрабанде и распространении наркотиков!

tag188 23 июня 2018 | 17:47

tag188: Вопрос представителю МИДа:
-- Потрудитесь объяснить, как несколько центнеров кокаина попали на борт правительственного самолета?
-- Да вы посмотрите, в Америке негров линчуют! Какой кокаин? О каком кокаине может идти речь в такой момент?

И на следующий день сообщения в российских СМИ: В отместку за то, что великая Россия попыталась привлечь внимание мирового сообщества к проблеме расовой дискриминации на Западе, она была осуждена по абсолютно ложным и надуманным обвинениям в участии в контрабанде и распространении наркотиков!

chubazzl 23 июня 2018 | 17:28

убить всех

stebinmaku 23 июня 2018 | 17:29

Близнюк, Чикало, Ковальчук.. исконно скрепоносные российские фамилии..

tag188 23 июня 2018 | 17:30

судебный процесс начнется в конце осени или начале зимы этого года и будет проходить в открытом режиме.
==================
Запасаемся попкорном и готовимся слушать, в исполнении нашего МИДа, разнообразные версии произошедшего. Например, как ЦРУ и лично Абама под видом дипломатической почты подбросили кокаин на борт российского правительственного самолета.

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